Iedereen mag straks neerkijken op Rijpers, maar dan moet je wél 114 treden bedwingen

Een carillon met 43 klokken, één van de oudste torenuurwerken van Nederland en natuurlijk een overweldigend uitzicht over De Rijp. Er is volgens Fré Harmsen van stichting Carillon De Rijp genoeg te beleven in de kerktoren van het dorp. De stichting wil de toren daarom ook openstellen voor publiek. "Het is niet voor mensen met hoogtevrees, maar echt de moeite waard", aldus Harmsen.

De wens voor de torenklim bestaat al sinds de klokken van het carillon in 2019 de kerk in werden gehesen. "Heel veel mensen hebben meebetaald aan de klokken en dan is het wel zo leuk als ze het carillon ook kunnen bewonderen. Je hoort ook in het dorp dat er veel vraag naar is", vertelt Harmsen.

De torenklim is niet nieuw, vroeger konden mensen ook naar boven. Vanwege veiligheidsoverwegingen deed de toenmalige gemeente Graft-De Rijp de toren op slot. De gemeente Alkmaar ziet het wel zitten, mits er maatregelen worden genomen om de klim veiliger te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlichting en leuningen.

Toeristische trekpleister

En om dat te realiseren is er ook geld nodig. In 2019 beloofde wethouder Van de Ven 50.000 euro. Harmsen: "We hebben het contact altijd warm gehouden en binnenkort gaan we weer met de gemeente om de tafel. Eigenlijk hadden we dit seizoen de toren al willen openen, maar dat moet nu nog even wachten."

De torenklim als toeristische trekpleister? Jaap Smit van de plaatselijke VVV ziet het niet snel gebeuren. "Het is een leuk idee, maar je hebt vrijwilligers nodig om met bezoekers mee te gaan en die zijn er waarschijnlijk niet. We hebben juist een webcam geplaatst zodat mensen ook van het uitzicht kunnen genieten. Die webcam is nu trouwens wel stuk."

Het is een beetje kruip-door-sluip-door, maar na wat steile laddertjes en 114 treden sta je dan toch op het balkon van de Grote Kerk in De Rijp. En dat is niet voor angsthazen. "We moeten dit hekje wel veiliger maken, zodat mensen niet naar beneden vallen maar het uitzicht is geweldig."

NH beklom met Fré Harmsen de kerktoren en bekeek alle hoogtepunten. Geniet mee van deze klim via de video hieronder.