Na 365 jaar klinkt het carillon weer in De Rijp

DE RIJP - Het heeft wat eeuwen geduurd, maar in De Rijp klinkt het carillon weer. Vandaag werd het klokkenspel onder toeziend oog van honderden toeschouwers in gebruik genomen. Het idee om het carillon terug te laten keren naar het dorp komt van stadsbeiaardier Christiaan Winter. Hij nam uiteraard zelf plaats achter het carillon om het te bespelen. "Dit is wel een heel bijzonder moment."

Het idee kwam volgens Winter zo'n zeven jaar geleden. "De Rijp en Schermer werden toen samengevoegd bij de gemeente Alkmaar. Ik kwam hier even langs en toen dacht ik: deze toren schreeuwt om een carillon. Toen kwam ik erachter dat er hier ooit een carillon gehangen heeft en dan is de stap snel gezet."

Brand

In 1654 ging het oorspronkelijk carillon van De Rijp verloren toen een grote brand het dorp teisterde. De kerktoren ging ten onder, inclusief het klokkenspel. Geld om een nieuw carillon aan te schaffen was er na de herbouw van de toren niet. "Niemand is ooit op het idee gekomen om er werk van te maken", vertelt Fré Harmsen van de stichting Carillon De Rijp. "Iedereen nam het voor lief totdat Christiaan het balletje aan het rollen bracht."

Er werd geld ingezameld en in april 2017 kon de eerste klok worden gegoten. De bedoeling was dat de rest nog dat jaar af zou komen, maar er kwamen een paar kinken in de kabel. Fré Hansen is blij dat het klokkenspel nu toch weer klinkt in het dorp. "Het klinkt, voor zover ik het kan beoordelen, schitterend. Ook andere beiaardiers zijn er heel enthousiast over."

Kaasdragers

Op het spektakel waren honderen belangstellenden afgekomen. Ze konden de ingebruikname in de kerk via een groot scherm live bekijken. Ook waren de kaasdragers, die zelf ook één van de klokken heeft geadopteerd, in De Rijp om hun kunsten te vertonen. Veel Rijpers waren onder de indruk van het klokkenspel. "De mensen die dit voor elkaar hebben gekregen verdienen een pluim. Het klinkt fantastisch!"