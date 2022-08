Niet alleen Guus Hiddink is groot in Zuid-Korea: "Moest wel even worden bijgepraat"

Guus Hiddink is een held sinds hij in 2002 als bondscoach van Zuid-Korea de halve finale bereikte met het nationale team tijdens het WK voetbal. Toch is de voetbaltrainer niet de eerste beroemde Nederlander in het land. Rijper Jan Janszn. Weltevree ging hem 400 jaar geleden voor. De historische band tussen De Rijp en Zuid-Korea werd gisteren herdacht, eregast was Guus Hiddink: "Mooi dat dit naar zoveel jaren nog steeds wordt herdacht."

Guus Hiddink kennen we natuurlijk allemaal wel maar wie was Jan Jansn. Weltevree eigenlijk? Dat verhaal begint als hij als kanonnier aan boord van VOC-schip de Ouwerkerck in 1627 vanuit Batavia naar Japan vaart. Omdat de reis langer duurt dan verwacht, komen ze zonder drinkwater te zitten.

Hij gaat met twee maten in een bootje naar een eiland van Zuid-Korea om daar drinkwater in te slaan. De mannen worden uiteindelijk gevangen genomen. En wie in het land gevangen genomen werd, kwam niet zo makkelijk weer weg. Omdat Weltevree verstand had van wapens en buskruit werd hij uiteindelijk adviseur aan het hof van de koning.

Westerse kennis

"Hij trouwde een Koreaanse, kreeg kinderen, nam de naam 'Pak Yon' aan en werd een echte Koreaan", vertelt Fré Harmsen van de stichting Jan Janszn. Weltevree. Daarnaast introduceerde Weltevree ook andere westerse kennis in het land. "Hij is een van de bekendste Nederlanders in ons land", vertelt de ambassadeur van Zuid-Korea tegen NH Nieuws. "Naast Guus Hiddink natuurlijk!"

In de Rijp wordt elk jaar stilgestaan bij de historische band met Zuid-Korea. Guus Hiddink was al meerdere keren uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. "Ik had eigenlijk elk jaar wel een excuus omdat ik niet in Nederland was. Aangezien ik nu wel in het land ben, kon ik er eigenlijk niet meer onderuit."

Hiddink moest ook nog even de knip trekken toen hij tol moest betalen tijdens een vaartochtje in De Rijp.(tekst loopt door onder de video)