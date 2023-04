Dubbel geparkeerde auto in Krommenie gaat in vlammen op: hangjeugd of jaloezie?

In Krommenie speculeren inwoners van De Grote Beer hevig over de dader(s) en motieven van afgebrande auto. Zo geven bewoners van de flat de schuld aan de hangjeugd, maar denken anderen aan afgunst: "Mooie auto, dubbel geparkeerd. Misschien jaloezie?" Gisteravond schrokken ze van een harde knal en veel vlammen. Op de parkeerplaats stond een auto in lichterlaaie.

"Het is niet goed", is de gedachte van Manuela en Soraya als ze gisteravond de knallen hun. De moeder en dochter hadden eerder al een slecht voorgevoel, omdat het de laatste tijd onrustig is op het parkeerterrein bij de flat. Soraya: "Ik hoorde veel rumoer en gelach alsof er hangjeugd was." Even later hoort ze gesis en een harde knal. "Doordat ik mijn bril niet op had, zag ik vooral een oranje vlek. Maar mijn ouders bevestigen even later inderdaad mijn slechte voorgevoel en vertellen over de brand."

Jaloezie

Toch denkt niet iedereen dat de hangende jeugd op het plein achter de aanslag zit. Een buurvrouw van één hoog denkt dat het daar te vroeg voor was. "Meestal maken ze later op een pleintje verderop lawaai, maar nu was het pas elf uur." Zij denkt dat mensen zich hebben geërgerd aan de manier waarop de auto stond geparkeerd. "Gezinnen hier hebben soms wel vier auto's. Er is vaak ruzie om een parkeerplek."

Ook zij was getuige van de vlammen die uit de brandende auto schoten. "Je zag dat alle buren snel hun eigen auto in veiligheid brachten." Inmiddels staat de afgebrande wagen op een streep tussen twee parkeervlakken. "Sommige mensen denken dat ze alles mogen, maar betalen geen cent meer wegenbelasting dan de rest."

Onveilig gevoel

Manuela en Soraya zijn er over eens: "Het voelt hier niet veilig na de brand." Soraya woont al meer dan zestien jaar in de flat en heeft de buurt zien veranderen van een gezellige buurt, tot een buurt 'waar iedereen maar wat doet'. Ook Manuela voelt zich niet meer prettig in haar eigen buurt. "Veel senioren trekken weg of overlijden. Voor hen in de plaats komen steeds meer aparte figuren en dat geeft een onveilig gevoel."

Begin dit jaar waren er meerdere autobranden in Zaanstad. Vooral in en rond de wijk Poelenburg was het vaak raak. Inmiddels is daar een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of er bij deze brand in De Grote Beer sprake is van brandstichting.