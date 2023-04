Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder

Omwonenden van Schiphol op zo'n 4.600 adressen in Haarlemmermeer en Amstelland komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om bewoners die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een zogenaamd handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een Geodis-A330-300F nadert Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Rondom Schiphol liggen handhavingspunten met grenswaarden voor hoeveel geluid er maximaal mag worden veroorzaakt. Aan de hand van die handhavingspunten wordt getoetst of aan de grenswaarden wordt voldaan. Maar omdat die regels al jarenlang niet wettelijk vast zijn gelegd, kon de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geen boetes of waarschuwingen uitdelen als die grenswaarden werden overschreden. Mede door het ontbreken van die wettelijke kaders heeft minister Harbers van Infrastructuur besloten dat Schiphol moet krimpen. Negen omwonenden hebben in 2020 aangegeven dat zij schade hebben geleden en dienden verzoeken in om financieel te worden gecompenseerd. Een onafhankelijke commissie oordeelde dat het ontbreken van handhaving door de inspectie tot gederfd woongenot heeft geleid. 2.200 euro Het ministerie neemt het advies over en heeft laten onderzoeken hoeveel andere omwonenden uit Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen te maken hebben met vergelijkbare omstandigheden. Het gaat volgens het ministerie om zo’n 4.600 adressen. De verwachting is dat het merendeel van de compensatie tussen de 50 en 2.200 euro zal zijn.

"Fantastisch nieuws voor al die duizenden inwoners!" Mirella Visser, Uithoorn

"Fantastisch nieuws voor al die duizenden inwoners!", reageert bewonersvertegenwoordiger Mirella Visser uit Uithoorn. "Zij krijgen nu erkenning dat ze veel te veel geluidhinder hadden. De overheid heeft eindelijk geluisterd en neemt verantwoordelijkheid." Dode mus Toch houdt Visser een slag om de arm: "Natuurlijk moeten we nog wel afwachten of er geleverd wordt, want dit mag geen dode mus zijn."