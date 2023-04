PvdA en GL willen dj's en influencers aanpakken met 'egoïsten-taks' op Schiphol

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks willen dat het kabinet fors belasting gaat heffen op kerosine en uitstoot van privéjets op Schiphol. Het liefst willen de partijen helemaal af van privévluchten, maar voor het zover is pleiten ze voor het aanpakken van de 'egoïstische stoerdoenerij van rijke artiesten, topsporters en influencers.' PvdA en GroenLinks doen vanavond hun voorstel voor de 'EGO-belasting' tijdens een luchtvaartdebat met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Ajax en het Nederlands Elftal, organisaties die ook regelmatig een privévlucht pakken vanaf Schiphol, mogen ook diep in de buidel tasten, vindt De Hoop: "Ook zij mogen best betalen voor de vervuilende vluchten die ze maken."

"Het liefst schaffen wij zo snel mogelijk deze idiote vluchten af. Per passagier zijn deze vluchten bovendien ook het meest vervuilend en vaak zijn dit soort vluchten van zeer korte afstand." EGO-belasting staat volgens De Hoop voor Ecologisch Gedrag Overwegen en voor 'egoïstisch'.

"Het is natuurlijk niet te verkopen dat mensen die afhankelijk zijn van de auto om bij hun werk te komen flinke accijnzen betalen, terwijl rijke artiesten, topsporters en influencers wegkomen met 0 procent belasting op de kerosine in hun privéjet", laat Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van de PvdA aan NH weten.

Kabinet in beroep tegen blokkade krimp Schiphol: 'vonnis niet in belang omwonenden'

Kabinet in beroep tegen blokkade krimp Schiphol: 'vonnis niet in belang omwonenden'

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]