Easyjet trekt eigen plan: "Kom vroeg naar Schiphol in de meivakantie!"

Easyjet adviseert klanten die deze meivakantie vanaf Schiphol naar een bestemming binnen Europa vliegen, om twee en een half tot drie uur van te voren aanwezig te zijn. Bovendien waarschuwt de prijsvechter voor drukte bij de beveiliging, terwijl Schiphol er juist op die afdeling in is geslaagd om genoeg personeel te werven. Het advies van Easyjet valt op, omdat Schiphol zelf reizigers aanraadt om twee uur voor een Europese vlucht en drie uur voor een intercontinentale vlucht op de luchthaven te zijn.

Een woordvoerder van Schiphol zegt wel dat het aan luchtvaartmaatschappijen zelf is om te adviseren hoe laat zij hun klanten kunnen ontvangen. De luchthaven wil voorkomen dat reizigers te vroeg op Schiphol zijn, voor een gesloten incheckbalie staan en voor onnodige drukte in de vertrekhal zorgen.

Easyjet laat NH weten dat het advies om te vroeg te komen is gebaseerd op de verwachte drukte in de meivakantie. Volgens een woordvoerder is er genoeg personeel bij de incheckbalies, op het platform en in de vliegtuigen van Easyjet, maar moeten reizigers rekening houden met wachtrijen bij de beveiligingscontrole.

Generale repetitie

Schiphol zegt vertrouwen te hebben in een voorspoedig verloop van de komende vakantie. "De medewerkers zijn nog nooit zo goed voorbereid om deze meivakantie aan te kunnen", zei directeur Ruud Sondag kort na het paasweekend. Pasen werd gezien als 'generale repetitie', en die goed is verlopen.

Zowel Schiphol als Easyjet raden reizigers die naar een Schengenland vliegen, een tijdslot bij de beveiligingscontrole te reserveren en zo rijvorming te voorkomen. Vanaf Schiphol kan naar bijna alle 27 Schengenlanden worden gevlogen, op Liechtenstein na.

Lange rijen

Het is Schiphol gelukt om het gewenste aantal van 850 nieuwe beveiligers te werven die vanaf de meivakantie aan de slag kunnen gaan. Er is wel nog een groot tekort aan incheckmedewerkers, platformpersoneel en bagagesjouwers. Daardoor kunnen alsnog lange rijen ontstaan en vliegtuigen te laat vertrekken.