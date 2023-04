Cindy startte 'als laatste poging' een petitie voor behoud Texel Zoo, maar moet toch dicht

Aan wekenlange onzekerheid is gister een einde gekomen: Texel Zoo moet definitief de deuren sluiten. Dat werd gisteravond besloten in de raadsvergadering van de gemeente Texel. Ook met de komst van een petitie, die de Texelse Cindy de Ridder als 'laatste poging' opstartte, koos een meerderheid voor het sluiten van de 'illegale' dierentuin.

Cindy de Ridder startte de petitie op de dag van de raadsvergadering en met succes: de teller zat diezelfde avond al over de duizend ondertekenden. Veel Texelaren waren het dus met haar eens, maar het mocht alsnog niet baten. De Texelse dierentuin in Oosterend, die voort is gekomen uit het voormalige tuincentrum Eureka, mag niet blijven bestaan.

Bittere pil

"Het is verdrietig, ik kan er niks anders van zeggen", vertelt Cindy dan ook over de uitkomst van gister. Ze overhandigde de petitie gisteravond aan de burgemeester en gaf nog even een korte speech over het belang van de dierentuin op Texel, maar dat heeft uiteindelijk niet geholpen.

De partijen Texels Belang, GroenLinks, PvdA en GroenZwart zorgden voor een meerderheid die tegen het behoud van Texel Zoo was. Het bedrijf krijgt twee jaar de tijd om weer te voldoen aan de geldende bestemming die ruimte geeft, namelijk een tuincentrum met ondergeschikte dagrecreatie.

En dat is een bittere pil voor de eigenaren van Texel Zoo en voor Cindy. Ze is er zelf al jaren kind aan huis. "Ik heb er vroeger stage gelopen en kom er nu nog regelmatig met mijn dochters. We zijn er maandelijks, en soms zelfs wel wekelijks", aldus Cindy.

Groot gemis

Cindy, die goed bevriend is met de eigenaren, kijkt met een verdrietig gevoel terug op gisteravond. "De spanningen liepen daar ook echt hoog op", vertelt ze. "Maar ik denk dat we het heel hard gaan missen met z'n allen. Het is namelijk een hele mooie aanvulling voor Texel."