Wordt Texel Zoo gered? Politiek lijkt 'illegale dierentuin' te willen steunen

Texel Zoo kan misschien toch open blijven. De dierentuin moet van de gemeente in principe de deuren sluiten, omdat het niet zou voldoen aan de 'kernwaarden' van Texel. Een andere reden is dat de eigenaar van het voormalige tuincentrum er een dierentuin van heeft gemaakt zonder een benodigde vergunning. De gemeenteraad lijkt de dierentuin nu toch het voordeel van de twijfel te geven, omdat er veel te lang is gewacht met handhaven.

Het is slepende kwestie. Texel Zoo in Oosterend komt voort uit het voormalige tuincentrum Eureka, dat al een vlinder- en vogeltuin had. Martijn Padberg heeft er samen met Mariëlle Blauw na de overname in 2016 een dierentuin van gemaakt.

Al die tijd kon je de dierentuin gewoon bezoeken, maar was de benodigde vergunning nog niet binnen. Een paar weken terug kwam het college ineens met de boodschap dat er gehandhaafd moet gaan worden. Eigenaar Padberg was erdoor overrompeld. "We zijn hier al zo lang mee bezig en er zijn diverse ambtenaren langs geweest. Die zeiden allemaal dat het wel goed kwam."

Vaste bezoekers reageerden op Facebook vol ongeloof over de mogelijke sluiting. En die geluiden zullen de gemeenteraad ook bereikt te hebben. Gisteravond leken de meeste partijen de dierentuin te steunen.

Volle vergaderzaal

Tijdens de drukbezochte vergadering - met extra stoelen voor massaal toegestroomde sympathisanten van Texel Zoo - vertelt Padberg dat een voormalig wethouder zelfs steun heeft toegezegd om de dierentuin te legaliseren. Padberg "Er waren alleen extra onderzoeken nodig en toen bleef het stil."

Padberg geeft toe dat het een fout is geweest om met het deel tuincentrum te stoppen. Hij benadrukt dat de aanvraagprocedure voor het legaliseren van zijn dierentuin al ruim vijf jaar duurt zonder te weten waar hij aan toe is.

"Wat is de rol van de gemeente in deze van begin af aan kansloze missie?" vraagt Groen Links zich af. Twijfel bij de Partij van de Arbeid: "De volhouder wint? Gelijke behandeling voor iedereen." De VVD vraagt zich of het wel zo eerlijk is dat de tijdsdruk op Texel Zoo hoog is en dat de gemeente de tijd neemt. Bovendien: "De buren zijn juist heel blij met de dierentuin. Wij werken niet mee aan sluiting van Texel Zoo."

"Onze levensvreugde is een stuk minder geworden," sluit Padberg zijn inspraaktijd emotioneel af. "Het is een onzekere periode met veel stress zonder te weten waar we aan toe zijn. Eén van de voorwaarden van de gemeente is dat we Texelse dieren gaan houden. Het heeft geen zin om een tweede schapenboerderij te worden of een tweede Ecomare."

De Texelse politiek maakt tijdens de raadsvergadering van 19 april een definitieve beslissing over de toekomst van de dierentuin.