Voortbestaan Texel Zoo op losse schroeven: 'Dierentuin past niet bij Texelse kernwaarden'

Het voortbestaan van Texel Zoo bij Oosterend staat op losse schroeven. Burgemeester en wethouders van Texel stellen de gemeenteraad voor geen vergunning te verlenen voor het legaliseren van de kleinschalige dierentuin. Texel Zoo is 'geen toevoeging van dagrecreatie die aansluit op de Texelse kernwaarden' staat in het voorstel van de gemeente.

Mede-eigenaar Martijn Padberg van Texel Zoo is overrompeld door het advies, waar hij gisteren zelf van in kennis werd gesteld, zo laat hij weten aan de Texelse Courant. "We zijn hier al zo lang mee bezig en er zijn diverse ambtenaren langs geweest. Die zeiden allemaal dat het wel goed kwam. Ik weet het zelf pas sinds gisteren en kan er nog niet te veel over zeggen. We zijn enorm geschrokken."

Handhaving

In het openbare advies van de gemeente staat te lezen: 'Voor Texel Zoo is in 2017 een handhavingstraject gestart. Omdat vraag was of de activiteiten hier gelegaliseerd kunnen worden, wordt de handhaving opgeschort.' Het college schrijft verder aan de gemeenteraad: 'Wij adviseren u voor deze legalisatie geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ondanks dat dit grote gevolgen heeft voor het voortbestaan van de dierentuin.'

Volgens de gemeente Texel is de dierentuin ontstaan zonder dat gevraagd is of dit is toegestaan binnen de bestemming. Daarvoor is in 2017 gestart met het handhavingstraject. Dit traject heeft lang geduurd en leidt nu tot de vraag of legalisatie door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning wenselijk is.

'Belachelijk'

Vaste bezoekers van Texel Zoo reageren op Facebook vol ongeloof op het bericht. "Belachelijk dat iemand die zoiets moois opbouwt, een aangename afwisseling van zeehondjes kijken, met nog eens een zeer educatieve inkijk op de roofvogels, wordt bedreigd door trage besluitvorming.. Geen woorden voor." En: "Wij gaan elk jaar naar TexelZoo. Het is een verademing na alle drukte in De Koog, Den Burg en Oudeschild. Even weg van het strand!"

De gemeenteraad van Texel buigt zich begin april over het geschil.