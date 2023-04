Centrum Alkmaar blijft rustig rondom Anderlecht-thuis: verplichte buscombi voor supporters

De verplichte buscombi houdt in dat Anderlecht-supporters alleen per bus kunnen afreizen naar Alkmaar. Zij stappen in Brussel op en de bussen zullen rechtstreeks naar het stadion rijden. Er is dus geen mogelijkheid dat de Anderlecht-aanhang in het centrum van de stad zal belanden voor de wedstrijd. Alleen als zij geen kaartje voor de wedstrijd hebben, is dat mogelijk.

AZ-supporters hadden vorige week in Brussel ook te maken met een verplichte buscombi. Veertien bussen met ruim 1.100 fans vertrokken toen vanuit Alkmaar richting België. De meegereisde AZ-supporters zagen hun club toen met 2-0 verliezen in de kwartfinale van de Conference League.

Donderdagavond om 18.45 uur wacht de return tussen AZ en Anderlecht. NH Sport is de hele dag in de stad en rondom het stadion. Via ons liveblog mis je niets van alle ontwikkelingen rondom AZ - Anderlecht.