Getergd AZ revancheert zich na vormdip: "We stonden vier weken voor schut"

Met een overtuigende overwinning op Fortuna Sittard (0-3) heeft AZ de kater van de afgelopen weken weggespoeld. De Alkmaarders hadden wat recht te zetten nadat het vier wedstrijden op rij niet had gewonnen. "We hebben vier weken voor schut gestaan", zegt verdediger Pantelis Hatzidiakos.

In de competitie ging AZ de afgelopen weken onderuit tegen FC Twente (2-1) en Sparta Rotterdam (0-1) en bleef het steken op 1-1 tegen sc Heerenveen. In de Conference League droop het donderdag af tegen Anderlecht (0-2). De zege op Fortuna Sittard maakt een einde aan die knagende reeks. "Vandaag hebben we een goede stap gemaakt om het seizoen goed af te sluiten. Ik hoop dat we donderdag nog een mooi resultaat neerzetten, want dan kan het seizoen fantastisch zijn."

Trainer Pascal Jansen vond ook dat zijn ploeg de juiste reactie had gegeven op de afgelopen weken. Zijn ploeg speelde frisser en beweeglijker in Sittard en hij zag Jens Odgaard, Milos Kerkez en Vangelis Pavlidis scoren. "We waren comfortabel aan de bal en controleerden de wedstrijd volledig", zegt Jansen. "We kwamen op voorsprong, dus dat gaf ook vertrouwen."

