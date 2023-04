Gebrek aan meedogenloosheid nekt AZ: "Ik moet gewoon scherper zijn"

AZ heeft in de kwartfinale van de Conference League een modderfiguur geslagen tegen Anderlecht. De ploeg van trainer Pascal Jansen gaf de twee tegendoelpunten te makkelijk weg en heeft zichzelf daardoor in een lastige positie gemanoeuvreerd. "Het is onnodig en frustrerend", zegt verdediger Sam Beukema.

"Je kunt aanvallend minder in vorm zijn, maar dan is het zaak dat je resoluut gaat verdedigen"

"Er zitten een aantal overeenkomsten in de tegengoals in de laatste twee wedstrijden", zegt trainer Pascal Jansen over de manier van verdedigen. "Je kunt aanvallend minder in vorm zijn, maar dan is het zaak dat je resoluut gaat verdedigen. Bij de eerste goal zien we er niet goed uit. De tweede goal kunnen we eerder neutraliseren. Dan schiet die jongen van Anderlecht hem goed binnen. Het zijn twee momenten die ons helaas heel veel pijn hebben gedaan."

De oude Sam

De 24-jarige centrale verdediger is enige tijd geblesseerd, maar staat sinds een paar weken weer in de basis. Helemaal terug op zijn niveau is Beukema nog niet. "Ik ga me steeds meer de oude Sam voelen. Er zijn wel wat dingetjes die eruit moeten."

