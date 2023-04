Groepje AZ-fans ontduikt 'belachelijke dure' buscombi: "Kaarten van een speler gekregen"

Waar meer dan 1.100 AZ-supporters met een verplichte buscombi afreizen naar Brussel, zijn Anthony, Wessel en Emiel de dans ontsprongen. Het drietal heeft kaarten voor het thuisvak van Anderlecht weten te bemachtigen. "Ik trek m'n shirtje wel uit, want we zijn wel verstandig", zegt Anthony met een lach.

Hoe het drietal exact aan de tickets is gekomen, willen zij liever niet zeggen. "Maar in ieder geval via een speler", zegt Emiel. Rond 15.00 uur zijn ruim 1.100 supporters per bus vanuit Alkmaar vertrokken voor de wedstrijd Anderlecht - AZ. De Belgische autoriteiten hadden besloten dat men alleen per bus kon afreizen. Een kaartje voor de combi kostte 100 euro. "Dat slaat natuurlijk nergens op", zegt Emiel.

Europese awayday Bij Belgische voetbalwedstrijden is het al langer verplicht dat uitsupporters alleen per buscombi toegang tot de wedstrijd krijgen. Daardoor hebben de AZ-supporters geen mogelijkheid om Manneke Pis, de Grote Markt en het Atomium vooraf te bezoeken. Anthony, Wessel en Emiel waren al om 16.00 uur in de stad en konden dus nog wel wat cultuur snuiven in de Belgische hoofdstad. "Je wil natuurlijk ook even de stad bezoeken als je een Europese awayday bezoekt."

De wedstrijd tussen Anderlecht en AZ begint vanavond om 21.00 uur in het Astridpark in Brussel. De return volgt volgende week in Alkmaar. "Ik heb goede hoop dat we een goed resultaat kunnen halen", zegt Wessel.