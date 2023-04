AZ pakt volle buit na simpel duel in Sittard tegen Fortuna

AZ heeft na vier wedstrijden zonder overwinning weer eens de volle buit gepakt. Fortuna Sittard was een gewillig slachtoffer: 0-3. Doelpunten kwamen via Jens Odgaard, Milos Kerkez en Vangelis Pavlidis.

AZ speelde - tussen het tweeluik met Anderlecht - in Sittard tegen Fortuna. Het begin van de wedstrijd was erg mat en het duurde ook lang voordat er grote kansen werden gecreëerd. Tijjani Noslin kwam in de openingsfase erdoorheen en schoot op Pantelis Hatzidiakos. De eerste mogelijkheid van AZ was wel direct raak.

Net als voor de rust duurde het lang, voordat AZ in de tweede helft weer gevaarlijk werd. Het was uitgerekend Sam Beukema, die een kans kreeg. Zijn inzet werd gekeerd door doelman Ivor Pandur. Vangelis Pavlidis ging enkele minuten later opnieuw op Pandur af, opnieuw hield de goalie zijn doel schoon.

Vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Pavlidis tóch de beslissende goal. De voorzet kwam van Yukinari Sugawara en de Griek rondde af: 0-3. Dat was zijn eerste goal sinds eind februari. Door de overwinning blijft AZ steviger op de vierde plaats staan. Komende donderdag is Anderlecht eerst de tegenstander, RKC is de eerstvolgende in de eredivisie.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie (Buurmeester/87), Mijnans (Bazoer/76); Odgaard (Lahdo/76), Pavlidis, Van Brederode (M. De Wit/87)