Enkele tips in onderzoek naar gevonden overleden Alkmaarder (29) in sloot Koedijk

Bij de politie zijn een aantal tips binnengekomen over de 29-jarige Alkmaarder, die vorige week woensdag door voorbijgangers dood werd gevonden in een sloot langs het Klippad. Of er sprake is van een misdrijf, kan de politie nog niet zeggen. "Dit is niet bevestigd, maar ook nog niet ontkent."

Vorige week woensdag kreeg de politie rond 14.45 uur een melding binnen van een voorbijganger, die iemand in het water had zien liggen. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat persoon was overleden. Even verderop in het park werd een zwarte jas gevonden. Daarop werd de omgeving door de recherche afgezet voor onderzoek.

Twee dagen later werd bekendgemaakt dat het slachtoffer een 29-jarige man uit Alkmaar is. De zwarte jas die in de bosjes aan de Isarstraat werd aangetroffen, blijkt inderdaad van de Alkmaarder te zijn.

'Onderzoek loopt nog'

De politie laat nu weten dat er de afgelopen dagen verschillende tips zijn binnengekomen. "Het onderzoek loopt nog. Er is contact met de nabestaanden van het slachtoffer."

Mensen die meer weten, wordt opnieuw gevraagd die informatie te delen. "Heeft u iets gehoord of gezien in de omgeving van het Klippad, wat hiermee te maken kan hebben? Neem dan contact op."