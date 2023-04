Overleden persoon in sloot Koedijk blijkt 29-jarige Alkmaarder

De overleden persoon die woensdagmiddag werd gevonden in een sloot aan het Klippad in Koedijk is een 29-jarige man uit Alkmaar, bevestigt de politie. Het onderzoek naar de toedracht van zijn dood loopt nog.

Woensdagmiddag zien toevallige voorbijgangers bij de brug tussen de Isarstraat en het Lioenpad iets drijven. Het blijkt om een persoon te gaan, waarna de hulpdiensten worden ingeschakeld.

Nadat de omgeving is afgesloten, vindt recherche tijdens het onderzoek een zwarte jas in de bosjes aan de Isarstraat. Daarvan zijn de foto's met het publiek gedeeld. "Inmiddels weten wij dat deze jas van het slachtoffer was. Wij danken iedereen die heeft meegedacht om duidelijkheid te krijgen over de jas."

Het onderzoek is nog in volle gang, over de toedracht is verder nog niets bekend. "De politie is nog volop bezig om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd", aldus een woordvoerder van de politie. Met foto's van een gevonden jas in de bosjes hoopt de Alkmaarse recherche op tips.

Getuigenoproep

Mensen die meer weten wordt nogmaals gevraagd informatie met de politie te delen. "Heeft u iets gehoord of gezien in de omgeving van het Klippad wat te maken kan hebben met de overleden persoon? Neem dan contact op."