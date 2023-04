Spandoek Greenpeace roept gemengde reacties op in Wijk aan Zee

Een groot spandoek torent sinds zondagochtend boven Wijk aan Zee uit, met daarop de tekst: "Tata Steel, we zijn er ziek van." Het twintig meter lange spandoek is door actievoerders van Greenpeace opgehangen aan een bouwkraan, in samenwerking met een kleine groep dorpelingen. Niet iedereen is er echter blij mee.

NH Nieuws

De actie van Greenpeace roept de nodige reacties op in Wijk aan Zee. De dorpelingen die actievoeren zijn van tevoren ingeseind en kijken vol bewondering toe hoe de klimmers de kraan beklimmen en vervolgens afdalen om het doek uit te rollen. Een secuur klusje op grote hoogte. De kraan staat op het terrein van hotel Het Hoge Duin, dat uitkijkt over het dorp. Het hotel wordt op dit moment verbouwd. Andere dorpelingen hebben geen goed woord over voor de actie. "Inmiddels hebben de tegenstanders van Tata wel hun punt gemaakt", zegt een omstander. "Waarom dan een onschuldige bedrijf als het Hoge Duin ermee lastigvallen. Het veroorzaakt alleen maar verdeeldheid." Een restauranthouder in het dorp zegt: "Ik word vooral ziek van dit soort polariserende acties. De meeste mensen in het dorp staan er genuanceerder in." Greenpeace denkt daar anders over. “Te lang is de impact van Tata door de overheid door de vingers gezien", zegt directeur van Greenpeace Andy Palmen. "Omwonenden van de staalfabriek hebben dit probleem op de kaart gezet en dat heeft ons aangezet om hen te steunen. Omwonenden vragen niets minder aan de overheid dan: Bescherm onze gezondheid. Ongeacht de toekomstplannen, Tata Steel heeft het recht niet om nu de omgeving zo te verzieken.”

"Wij hebben niets met deze zaak van doen, heel jammer dat ze zonder overleg ons terrein betreden" Eigenaar van het Hoge Duin

De eigenaar van het Hoge Duin laat via een woordvoerder weten niet op de hoogte te zijn van deze actie en er flink van te balen. "Wij hebben niets met deze zaak van doen, heel jammer dat ze zonder overleg ons terrein betreden." Agenten die voorbij rijden geven aan niet in actie te zullen komen. "We gaan eerst overleggen met de gemeente." Tekst in spiegelbeeld Als na drie kwartier voorbereidingen het spandoek eindelijk naar beneden rolt, zorgt dat voor enige hilariteit onder de passanten. Omdat de tekst vanuit het dorp in spiegelbeeld te lezen is. Een actievoerder van Greenpeace die op het plein aan het flyeren is, legt uit dat dit bewust is. "Op die manier kunnen wij met een drone mooie beelden maken van het doek met de fabriek op de achtergrond." Afgelopen week verscheen het langverwachte rapport over Tata Steel en daaruit blijkt dat omwonenden van Tata Steel tot zeker 2020 onvoldoende beschermd zijn geweest tegen de uitstoot van het staalbedrijf.

Een publiciteitsafbeelding van Greenpeace - Greenpeace