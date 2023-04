Ons Dorp: Hoe Graft-De Rijp bevrijdingsdag 1972 op het water viert

Ook het legendarisch orkest van dominee Biemond vaart mee. "De fanfare stond erom bekend dat ze een 'eigen geluid' hadden", vertelt Rijper Co Schipper in deze aflevering van Ons Dorp. Het orkest is te horen in de film die zijn vader maakte van deze feestelijke dag. En er komen veel bekende gezichten uit het dorp voorbij.