Schagen aA nl Ons Dorp: De vuilnisman deed zijn werk vanuit de afvalbak

In 1960 komt er in Schagen een einde aan een tijdperk van vuil ophalen. De oude vuilniswagen wordt ingeruild voor een nieuwe en ook op de stortplaats aan de Halerweg zijn veranderingen op komst. De smeulende en stinkende vuilnisbelt voldoet in 1960 niet helemaal aan de eisen van die tijd.

Speciaal vanwege het afscheid van de oude vuilnisauto is het rondje Schagen, zoals de vuilnismannen het decennia lang reden, op film vastgelegd. Unieke beelden van een vuilnisauto die al lopend aan de buitenkant kan worden bestuurd, een vuilnisman voor wie alleen plaats is in de laadbak en soms zelfs de inhoud van de wc die moet worden meegenomen.