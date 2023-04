Bovenkarspel in shock na vondst dode vrouw, buurthuis geopend voor buurtbewoners

De schrik zit er in Bovenkarspel goed in nadat er afgelopen woensdag een dode vrouw is gevonden. Het buurthuis zet nu haar deuren open voor iedereen die wil praten. Vanaf het buurthuis is het huis te zien waar op dit moment forensisch onderzoek wordt verricht. "Ik ben vooral erg geschrokken en velen met mij", reageert burgemeester Ronald Wortelboer.

In de omgeving wordt veel gespeculeerd. Er heerst veel ongeloof dat zoiets zo dichtbij is gebeurd. Veel mensen die in de buurt van het desbetreffende huis wonen kennen het gezin niet. "Volgens mij heeft één van de zoons van de vrouw met mijn zoon gevoetbald, maar dat is al heel lang geleden", vertelt een buurvrouw. "Ze wonen er al twintig jaar en ik weet niets van het gezin", voegt ze daaraan toe.

Eén van de geruchten die op dit moment rondgaat, is dat de vrouw in de kofferbak van de auto op het erf zou zijn aangetroffen. Dit is niet bevestigd. Een personeelslid van een supermarkt praat met een klant over het incident: "Een misdrijf zeggen ze, ja wat denk je? Dat ze zelf in die kofferbak is gaan liggen?!"

Inmiddels is bekend geworden dat de klusjesman van kinderopvang Berend Botje is aangehouden. Hoelang het onderzoek nog gaat duren, is niet bekend.