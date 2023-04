Man die vast zit voor moord vrouw Bovenkarspel werkte als klusjesman in kinderopvang

De 53-jarige man uit de gemeente Stede Broec, die is aangehouden vanwege mogelijk betrokkenheid na de vondst van een dode in Bovenkarspel, werkt bij kinderopvang Berend Botje. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan NH.

"We willen benadrukken dat deze collega niet op de groepen werkte", vertelt Joost Baljé. Medewerkers van de opvang zijn geschrokken en aangeslagen. De man werkte al langer bij het bedrijf. Hij had een ondersteunende rol vanuit het hoofdkantoor. "We organiseren ook een bijeenkomst voor personeel dat daar behoefte aan heeft. Verder weten we weinig over wat er zich heeft afgespeeld in Bovenkarspel."

Woensdagavond stroomde de Bourgondiëweg in Bovenkarspel vol met politieauto's en rechercheurs in witte pakken. Dit nadat de politie een hoekwoning had bezocht vanwege de vermissing van een vrouw die in het huis zou wonen. Ook cirkelde er enige tijd een politiehelikopter boven de wijk.

De vrouw zou sinds afgelopen maandag zijn verdwenen, vertelden omwonenden eerder aan NH. Agenten gingen woensdagavond voor buurtonderzoek langs de deuren en waren tot diep in de nacht bezig met het veiligstellen van sporen.

Verdachte omstandigheden

Gisteren werd duidelijk dat diezelfde avond een overleden persoon onder verdachte omstandigheden is aangetroffen. "Er werd een grote tent over een auto gezet", aldus een buurvrouw. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Stede Broec aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Hij zit nog altijd vast op het politiebureau.

De politie doet nog uitgebreid onderzoek naar het overlijden en de identiteit van de persoon.