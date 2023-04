Portemonnee blijft nog dicht voor Haarlems Bevrijdingspop in geldnood

Het is hopen op fantastisch mooi weer op 5 mei, want anders komt de organisatie van Bevrijdingspop in zwaar weer. Bij de vorige editie na de stille coronajaren en het beste festivalweer dat je maar kan bedenken, was de baromzet van 750 duizend euro eigenlijk niet genoeg om de stijgende kosten te dekken. "Er zit geen vet meer op de botten", zei voorzitter Bernt Schneiders van de vrijwilligersorganisatie, toen hij gisteren bij de Haarlemse politiek aanklopte voor geld en garantstelling.

Datzelfde pleidooi voor meer geld deed hij ook al bij de provincie en daar heeft hij ondertussen de toezegging dat de subsidie opgehoogd wordt met 15.000 euro. "Maar het organiseren van dit feest voor de vrijheid kost elk jaar ruim een miljoen euro en nu zijn de kosten met 35 procent gestegen. Vorig jaar draaiden we een baromzet van 750 duizend euro, maar dat is naast de subsidie en de sponsoring niet meer genoeg."

"Maar ik hoorde wel dat ze het een beetje krom vinden dat we 55 duizend subsidie van de gemeente krijgen en na het festival 80 duizend aan de gemeente moeten betalen aan rekeningen voor het afval opruimen of het beschermen van de bomen in de Haarlemmer Hout", zei de voorzitter van Bevrijdingspop Bernt Schneiders. Hij hoopt daarom dat er toch nog een duit in het zakje wordt gedaan door Haarlem.

Woordelijke steun kreeg hij genoeg van de politici en burgemeester Jos Wienen. Maar de portemonnee is niet direct getrokken. Er is vrees voor precedentwerking, want ook andere Haarlemse evenementen kampen met hetzelfde financiële probleem.

"Over het heffen van entree van bijvoorbeeld vijf euro moeten we wel serieus nadenken. Maar vier je dan nog wel de vrijheid"

De komende Bevrijdingspop is nog opgetuigd zoals voorgaande edities, groots opgezet met verschillende podia en vrij entree. "Na 5 mei gaan we nadenken of we het in deze vorm nog kunnen organiseren. Minder groot bijvoorbeeld, maar dan is de vraag hoe je mensen tegenhoudt om te komen als ze zo gewend zijn om op de trein naar Haarlem te stappen op 5 mei."

Met een eurootje extra voor een glas bier denkt hij veel onvrede te krijgen van bezoekers. "Over het heffen van entree van bijvoorbeeld vijf euro moeten we wel serieus nadenken. Maar vier je dan nog wel de vrijheid."

De organisatie van het bevrijdingsfeest in Groningen wilde dat vorig jaar ook al doen, maar kreeg toen veel dreigmails. Daarop stelden de gemeente en de provincie in Groningen zich garant voor drie ton. De meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad wil liever niet dat er entree gevraagd wordt. "Gratis toegang is onlosmakelijk verbonden met het vieren van de vrijheid", stelde Danny van Leeuwen van de Actiepartij.

Samen inkopen

Maar zomaar de portemonnee trekken is een stap te ver. Wel is aangedrongen of er nog een potje geld is om voor alle evenementen met geldproblemen een oplossing te vinden. Burgemeester Wienen denkt aan een gezamenlijk inkoop van materiaal. "Of bijvoorbeeld een investering in elektrische aansluiting in plaats van een aggregaat met veel lawaai en uitstoot."

Na de zomer buigt de gemeenteraad zich over het toekomstige evenementenbeleid, waarmee de geldproblemen opgelost zouden kunnen worden. Maar voor voorzitter Bernt Schneiders van Bevrijdingspop is wel duidelijk dat het anders moet. En een drankje meer, vindt hij een goede suggestie, liet hij weten.