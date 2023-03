Nielson, The Opposites en Froukje op hoofdpodium van Bevrijdingspop 2023

Broodje Bakpao en Slapeloze nachten. Wie kent de hits van het duo The Opposites niet? Oftewel Willy en Twan: Willem de Bruin en Twan van Steenhoven. Op 5 mei klinken hun beats keihard door de Haarlemmerhout tijdens Bevrijdingspop. Andere bekende namen zijn onder andere Nielson, Karsu en Michelle David & The True-tones. Ook zanger Claude en singer-songwriter Froukje staan die dag op het hoofdpodium.

Er spelen natuurlijk nog veel meer artiesten op 5 mei in Haarlem. Naast het hoofdpodium zijn er nog twee kleinere podia, waar ook veel bekende namen te zien en te horen zijn. Denk bijvoorbeeld aan bands als Wies, GUYY en Prins S. & De Geit en Them Two The Gotcha! Crew. Laatstgenoemde is opgericht door twee oud-bandleden van de legendarische Haarlemse funkband Gotcha!

Op het podium 'Plein van de Vrijheid' staan bands van Hogeschool InHolland. 's Avonds is het daar onder andere de beurt aan de Haarlemse punkband Sellfish, die in de jaren negentig erg populair was in de regio.

Herdenkingsconcert

De avond voor Bevrijdingspop is het jaarlijkse Herdenkingsconcert op het terrein. Het Kennemer Jeugd Orkest speelt daar samen met zangeres, songwriter en theatermaker LAKSHMI.