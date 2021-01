Haarlemse band GUYY sluit zichzelf een week op in voormalig slachthuis

'GUYY, locked down in Slachthuis' heet het kunstproject. De band heeft zichzelf als doel gesteld om binnen één week een nieuwe single te schrijven, op te nemen én een videoclip te maken en dat allemaal met de sfeer van het voormalige slachthuis ter inspiratie. In het pand werden tot de jaren negentig koeien, varkens en schapen werden geslacht. Het interieur doet nog steeds aan die periode denken, met oude witte muurtegels en vleeshaken die her en der nog hangen.

"Ja, het is best luguber als je om je heen kijkt. Het is nou niet meteen de sfeer die bij onze 'Nu- Disco'-muziek past", aldus Duck. Bassist Joost moest er ook even aan wennen, maar dat is inmiddels gelukt. "Het is een alternatieve plek, waar onze stijl niet echt bij past. Maar dat is juist ook een coole uitdaging, het combineren van popmuziek met de 'freaky vibe' van hier."

Het is een gekke gewaarwording. Terwijl het terrein rond het pand met graafmachines onder handen wordt genomen, zijn zanger Duck en de andere bandleden van GUYY binnen druk bezig met het opnemen van zang, drums en synthesizers. Ondertussen kijken griezelige poppen met bebloede varkens- en koeienkoppen toe hoe ze te werk gaan. Het zijn creaties die nog stammen uit de tijd dat het slachthuis voor even tot spookhuis was omgetoverd .

In één van de ruimtes heeft de band een studio ingericht, zo coronaproof mogelijk. De bandleden dragen mondkapjes en zitten op afstand van elkaar. "Het was de bedoeling dat we hier ook zouden slapen, maar het is gewoon te koud", aldus Duck. "We fietsen 's avonds gewoon naar huis. We zijn gemiddeld veertien uur per dag bezig en dan is het ook wel fijn om even wat rust te krijgen", vult Joost aan.

Of dit verstandig is in deze tijden van corona? "We houden ons aan de regels sinds het begin van de coronacrisis. We doen sindsdien alles vanuit huis en delen ideeën digitaal met elkaar. We zijn hier aan het werk, de ruimtes zijn heel groot, dus we kunnen voldoende afstand van elkaar nemen." Repeteren doen ze niet meer, aangezien er ook geen optredens gepland staan.

'Eén grote creatieve bende'

Ze mogen het hele pand gebruiken en doen dat dan ook. "We kijken qua percussie waar we bijvoorbeeld op kunnen slaan en wat we stuk kunnen gooien", lacht Duck. "De synthesizers hebben we in een grote ruimte opgenomen, dat geeft heel veel 'reverb', een mooie galm." Zo nu en dan komen er ook andere creatievelingen langs om het proces op beeld vast te leggen. "We werken verschillende disciplines uit. We maken een videoclip, kunst, foto's, het is één grote creatieve bende."