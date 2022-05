Geniet nog even na: kijk Bevrijdingspop hier terug!

Bevrijdingsdag is gisteren goed gevierd. NH Nieuws en mediapartner Haarlem105 waren aanwezig op het oudste bevrijdingsfestival van het land: Bevrijdingspop in Haarlem. Bekijk hieronder een samenvatting van het feest.

Na twee jaar mochten de bezoekers eindelijk weer naar een bevrijdingsfestival en de sfeer zat er goed in. Ook commissaris van de Koning Arthur van Dijk was aanwezig en onder zijn toeziend oog werd het bevrijdingsvuur aangestoken.

"Vrijheid dat ervaar je natuurlijk als je hier mag staan, dat je dit met elkaar mag vieren", vertelt hij. Van Dijk vindt het erg belangrijk om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. "Het is vele meer dan de vrijheid in 1945, het gaat nu echt om wie wij vandaag zijn. Alles wat we hebben meegemaakt zit in ons, maar de toekomst maken we samen."