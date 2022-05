Het vuur brandt in Haarlem: bevrijdingspop is officieel van start

Het is weer ouderwets druk op bevrijdingspop in Haarlem en traditiegetrouw start het festival met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Okrah Donkor, oprichter van jongeren initiatief Triple ThreaT, ontstak dit jaar het vuur. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vertelde vooraf wat vrijheid voor hem betekent: "Met de oorlog in Oekraïne voelt het bijna egoïstisch dat ik mijn vrijheid hier vier."