OM eist 10 en 14 jaar cel voor doodschieten Aalsmeerder Nassim (20) in Hoofddorp

Volgens de officier van justitie hebben de twee verdachten nauw samengewerkt bij het misdrijf, waardoor het OM de mannen 'medeplegen van doodslag' ten laste heeft gelegd. Wel vindt de officier dat de schutter een hogere straf verdient dan de medeverdachte, die behalve van de schietpartij ook van verboden wapenbezit en -handel wordt verdacht.

De parkeerplaats waar het geweld plaatsvond, ligt bij sportvereniging Overbos aan het Leenderbos, tussen de woonwijken Overbos en Floriande in. Sommige bewoners van die wijken horen die ochtend knallen, maar denken dan nog niet aan schoten. "We dachten dat het vuurwerk was, maar later hoorden we de helikopter en wisten we dat het erger was", zei een vrouw die middag voor de camera van NH Nieuws.