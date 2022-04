Moslims bidden voor doodgeschoten Nassim (20): "Grote impact op gemeenschap"

"Het gaat om een heel jonge jongen en het gebeurt ook nog net voor de Ramadan", vertelt Boulahrouz vandaag. Hij kende de 20-jarige Nassim niet heel goed, maar weet wel dat hij de Ar-Rahman moskee geregeld bezocht.

'Waarom mijn zoon?'

Daarom vindt de herdenking in die moskee plaats. Een ceremonie waar ook de familie van Nassim bij aanwezig is. Boulahrouz heeft contact gehad met de broer en vader van de jongen. "Zij zijn heel bedroefd en hebben heel veel vragen, zoals 'waarom mijn zoon?'", legt uit hij.

Nassim El Beshouty woonde in Aalsmeer, maar werd vrijdagmiddag neergeschoten op een parkeerplaats in de Hoofddorpse wijk Overbos. De hulpdiensten troffen de jongen zwaargewond aan, maar konden niks meer voor hem doen.

Onrust in Overbos

De schietpartij zorgde voor onrust in de wijk. Verschillende omwonenden hoorden een aantal knallen. Een van hen zag een zwarte auto wegscheuren, waarschijnlijk de auto waar de politie even later naar op zoek was.

