Politie: bestuurder bestelbus had dodelijke aanrijding motorrijder niet kunnen voorkomen

De bestuurder van de bestelbus die afgelopen dinsdag betrokken was bij een dodelijke aanrijding op de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk had niets kunnen doen om die botsing te voorkomen. Dat blijkt uit politie-onderzoek.

Op een van die foto's is onder meer te zien dat de betrokken bestelbus op de verkeerde weghelft staat, op basis waarvan geconcludeerd wordt dat de chauffeur fout zat, aldus de politiewoordvoerder. Ze benadrukt dat de bus níet op de verkeerde weghelft reed en daar door impact van de aanrijding tot stilstand is gekomen

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De werkgever van de chauffeur liet gisteren in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten zich 'niet te herkennen in berichtgeving van de politie'. Als NH Nieuws de politie daar vandaag opheldering over vraagt, zegt een woordvoerder dat de politie wel degelijk signalen heeft gekregen dat het bedrijf is benaderd.

Volgens de politie is de miscommunicatie mogelijk ontstaan doordat NH Nieuws en de politie verschillende vertegenwoordigers van het vertakte bedrijf hebben gesproken.