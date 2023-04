Politie wil dat valse beschuldigingen chauffeur na dodelijk ongeluk Ouderkerk stoppen

De politie doet een dringende oproep om het bedrijf waar de bestuurder van het busje dat vanmiddag betrokken raakte bij het dodelijke ongeluk in Ouderkerk aan de Amstel voor werkt met rust te laten. De chauffeur krijgt via zijn werkgever veel beschuldigingen over zich heen.

Bij de botsing tussen een motor en een bestelbusje aan het eind van de ochtend op de Burgemeester Stramanweg (N522) kwam de bestuurder van een motor om het leven. De politie benadrukt daarom op Twitter dat 'deze heftige aanrijding een grote impact heeft op alle betrokkenen' en roept mensen op om terughoudend te zijn met het uiten van hun '(ongegronde) oordeel.'

'Niet door zijn handelen'

In de tweet wordt ook opvallend vroeg in het onderzoek informatie over de mogelijke toedracht gedeeld. De politie hoopt de beschuldigingen zo een halt toe te roepen. "Wij vinden het gezien de verdachtmakingen aan het adres van de bestuurder van het busje belangrijk om al in dit vroege stadium te benadrukken dat het er op dit moment alle schijn van heeft dat het ongeval niet door zijn handelen veroorzaakt is", is te lezen.