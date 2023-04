Werkgever van bij dodelijk ongeluk betrokken chauffeur: "We zijn niet vals beschuldigd"

Het bedrijf dat eigenaar is van de bus die gisteren op de burgemeester Stramanweg in Ouderkerk betrokken was bij een dodelijk ongeluk, wordt niet vals beschuldigd. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen NH Nieuws. Gisteravond riep de politie Amsterdam op te stoppen met de valse beschuldigingen aan het adres van het bedrijf en de chauffeur.

Gisterochtend rond 11.45 uur gaat het op de Burgemeester Stramanlaan ter hoogte van het Amstelbad flink mis. Een bedrijfsbus en een motor komen met elkaar in botsing, waarna de motorrijder hard onderuit gaat. Hij overlijdt op de plek van het ongeluk. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Ook over de exacte toedracht is nog niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de botsing flinke impact heeft gehad: het frame van de motor was volledig verwrongen in de berm tot stilstand gekomen. De bedrijfsbus is aan de linkervoorzijde beschadigd geraakt.

Valse beschuldigingen

De politie startte een onderzoek en nam de bestuurder van de bedrijfsbus voor verhoor mee naar het bureau, wat een standaardprocedure is bij ernstige ongelukken. Later op de dag riep de politie op te stoppen met valse beschuldigingen aan het adres van de bestuurder, die vooral via zijn werkgever werden geuit. Volgens de politie was de man 'hoogstwaarschijnlijk' niet verantwoordelijk voor het ongeluk.