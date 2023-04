Rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid kan impact hebben op toekomst van Tata Steel

Worden mensen beschermd tegen de gevaren en risico's van uitstoot van Tata Steel en andere industrie? En hoe dan? Die vragen beantwoordt de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in een rapport dat om 11.00 uur verschijnt. Oud Tata Steel en FNV-bestuurder Roel Berghuis kijkt met bezorgde blik vooruit op het rapport over hoe burgers tegen grote bedrijven beschermd worden. "Tata Steel geeft zelf geen overtuigende visie op gezondheid, en het gevolg daarvan is dat anderen de discussie bepalen."

Tata Steel

Meestal doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid alleen onderzoek naar rampen, incidenten en ongelukken, maar vandaag komt er dus een rapport over Tata Steel en andere grote industrie in het algemeen. De uitkomsten van zulke rapporten zijn van nature eerder negatief dan positief en kunnen een grote impact hebben op (de discussie over) de toekomst van het bedrijf. Velen zijn dus bezorgd over het rapport van vandaag, zo ook Berghuis. Als oud-bestuurder ziet hij de duurzaamheidstransitie graag slagen, maar daarvoor moet Tata Steel veel meer initiatief tonen om de omgeving gerust te stellen op het gebied van gezondheid, vindt hij. Nu wordt de discussie over de toekomst van het bedrijf voornamelijk bepaald door onderzoeken zoals deze. "Het is lastig om de regie op de discussie nog te herpakken", denkt Berghuis. Slager keurt zijn eigen vlees Jacob de Boer, Velsenaar en emeritus leraar milieuchemie en toxicologie, zegt benieuwd te zijn naar het rapport van vandaag. "Ik zie die dingen ook niet elke dag. Ik denk wel dat het een lijvig werkje wordt, ze zijn er een tijdje mee bezig geweest." Wat betreft de uitkomsten heeft de expert zo zijn hoop en verwachtingen: "Wat je nu in zijn algemeenheid ziet, is dat inspectie en milieucontroles door bedrijven zélf gebeuren. De slager keurt zijn eigen vlees. Steekproeven en onafhankelijke inspecties zijn er bijna niet meer. Ik hoop dat één van de aanbevelingen is dat dat weer moet gaan gebeuren, voor milieuveiligheid."

Waar gaat het rapport over? "De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange schadelijke industriële uitstoot en lozingen", zegt de Raad op zijn eigen website. "Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd. Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot." "De Raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom Tata Steel in IJmuiden en mogelijk ook andere industriële complexen in Nederland waar dezelfde problematiek speelt. In september 2021 maakte de Raad bekend het lopende onderzoek uit te breiden naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen in Nijmegen en Dordrecht. In deze regio’s zijn er bij bewoners zorgen over de uitstoot van Asfalt Productie Nijmegen en Chemours (en voorheen DuPont de Nemours) in Dordrecht. Met de uitbreiding van het onderzoek kunnen bredere lessen geleerd worden die ook toepasbaar zijn op andere regio’s."