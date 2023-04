Noord-Hollandse kust overspoeld met Duitsers: "Strand und mit das 'bakfiets' fahren!"

Aan de kust van Noord-Holland loop je op dit moment over de hoofden van Duitsers. Wij hebben net kunnen genieten van een extra vrije paasmaandag, maar in Duitsland hebben ze het beter bekeken: de meeste regio's hebben maar liefst twee weken vakantie. Die ze maar al te graag al fietsend en wandelend aan onze kust spenderen.

NH-radioverslaggever Sjoerd Hilarius stond in alle vroegte op camping Hoeve Ons Lust in Julianadorp. Ondanks dat het met bakken uit de hemel komt, staat de camping tot de nok toe vol. "Voor Duitsers bestaat slecht weer niet, alleen slechte kleding", zegt campingeigenaar Sandra Bak.

Vanaf begin april komen de toeristen richting haar camping. Tot en met 1 mei vaak vergezeld door een hond, tot dan mogen die namelijk nog loslopen. Daarna moeten ze aangelijnd en de poepzakjes mee. Het seizoen duurt tot eind oktober. "Op dit moment zijn er vier Nederlandse gasten, vier gasten uit Zwitserland en 58 Duitsers", laat Bak weten.

Ondanks dat het nog blubberig en nat is, is er boven zee alweer blauwe lucht te zien. Dat is fijn voor de planning, want vanmiddag wordt het: "Strand, wasser, und mit das 'bakfiets' fahren!"

Beluister de volledige reportage van NH Radio hieronder: