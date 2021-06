Duitsers komen weer vakantie vieren aan de kust: "Belangrijk voor de economie"

Sinds vorige week woensdag de quarantaine- en testplicht voor Duitse reizigers naar ons land er weer af is, boeken ze in groten getale accommodaties langs de Noord-Hollandse kust. Ook in 'het wild' is de Duitser al vaker te vinden. Was het de afgelopen maanden een zeldzaamheid, nu zie je de witte kentekens overal voorbij komen.

"Ik denk dat 95 procent van onze klanten Duits is", vertelt Sandra Stadegaard van verhuurbureau Callinghe in Callantsoog, "Sinds de coronacrisis zien we ze niet meer. Gelukkig vingen de Hollandse gasten dat op, maar we hebben de Duitse gasten wel gemist. We zijn heel blij dat ze weer kunnen komen."

Toen op 10 juni bekend werd dat quarantaine en een PCR-test niet meer verplicht zouden zijn voor de Duitse bezoekers van ons land, stroomde de mailbox van het verhuurbedrijf meteen vol. "Toen ging het echt weer los", vertelt medewerker Lacina Thirij. "Mijn collega zat hier alleen die dag en die had het flink druk met mails en aanvragen. Ze hebben er echt weer zin in, dat kan je goed merken."

Boekingen

"Het is gewoon fijn als je op maandagmorgen opstart en je 140 aanvragen ziet liggen voor een vakantiewoning", vindt ook medewerker Mariska Pronk. "Toen de coronacrisis kwam, zijn we alleen maar aan het annuleren en omboeken geweest. En dan is het heel fijn als je nu weer de boekingen kunt laten lopen."

De komst van de Duitsers is niet alleen goed nieuws voor het verhuurbedrijf. De economie van het hele dorp heeft profijt van de terugkeer van de gasten. "De horeca, de ondernemers, iedereen is blij. We worden weer een beetje overspoeld zoals we dat gewend zijn", vertelt Sandra Stadegaard met een lach.