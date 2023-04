Tentoonstelling Oranjes in Velsen: "Maxima is minder stijf dan de andere leden van het Koningshuis"

In het IJmuider Zee- en Havenmuseum is een expositie te zien waarin kriskras door de tijd foto’s van de diverse bezoeken van leden van het koninklijk huis aan Velsen worden getoond. Van het bezoek van koning Willem III in 1876 bij de opening van het Noordzeekanaal tot en met het laatste bezoek van koning Willem Alexander in 2022 bij de opening van Zeesluis IJmuiden. Daarnaast hebben onder andere koningin Willemina, koningin Juliana en koningin Beatrix meerdere keren de IJmond bezocht. Maar waardoor hebben de Oranjes zo'n warme band met de IJmond? Verslaggever Koen Bugter zoekt het uit in bovenstaande video.