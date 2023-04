Drie Extinction Rebellion-activisten aangehouden bij protest op Schiphol

Op Schiphol zijn drie demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. De actiegroep demonstreerde vanochtend bij de vertrekhallen op Schiphol en is inmiddels verplaatst naar buiten.

De Koninklijke Marechaussee hielt de situatie op de luchthaven in de gaten. De marechaussee laat weten aan NH Nieuws dat er drie activisten zijn aangehouden. Een demonstrant verzette zich hevig tijdens de aanhouding.

De reden van de actie is het kort geding dat KLM eerder aanspande tegen de Staat. Daarin stond de voorgenomen krimp van de luchthaven van 500.000 naar 460.000 vluchten centraal. Uiteindelijk oordeelde de rechter dat die krimp niet door mocht gaan.

Uit onvrede met de veronderstelde bijdrage van de luchtvaart en Schiphol aan de klimaatcrisis doken rond de twintig actievoerders van Extinction Rebellion vanochtend bij de balies van luchtvaartmaatschappij KLM op. Meerdere actievoerders hielden bordjes in hun hand met teksten als: 'Geen hub voor KLM club.'

