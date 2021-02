Zeven Extinction Rebellion-activisten aangehouden bij protest op Schiphol

"Ik heb het gevoel dat ik gesponsord word om te vliegen", zei één van de actievoerders in de stream. Ze vertelde dat ze voor 44 euro een ticket voor een drie uur durende vlucht heeft gekocht, waarmee duidelijk wordt hoe dat deel van de zelfbenoemde rebellen door de paspoortcontrole is gekomen.

"Als milieuactivisten gaan we straks dus vliegen, naar een bestemming in Europa, gesponsord dus. Iedereen vliegt hier alsof het de normaalste zaak van de wereld is." Inmiddels is duidelijk dat de actievoerders een ticket hebben voor een vlucht met maatschappij Tarom naar de Roemeense hoofdstad Boekarest. "Ik vermoed dat ze niet zullen gaan zitten als ze geboard zijn", zegt luchtvaartverslaggever Doron Sajet, die op Schiphol aanwezig is.

Artikel gaat verder onder tweet.