Marechaussee beëindigt 'schaars geklede' actie van Extinction Rebellion op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vanochtend een einde gemaakt aan een protest van Extinction Rebellion op Schiphol. De milieuactivisten hadden vliegtickets gekocht om langs de paspoortcontrole te kunnen komen en in badkleding te protesteren tegen de bodemprijzen van onder meer Ryanair.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is de actie 'vreedzaam beëindigd' en hebben de milieuactivisten de luchthaven vrijwillig verlaten. De actievoerders van Extinction Rebellion hebben naar eigen zeggen vliegtickets voor een Ryanair-vlucht naar Dublin gekocht en hebben daar elk slechts 5 euro voor moeten betalen. De activisten zouden niet van plan zijn geweest om in het vliegtuig naar Ierland te stappen.

Captain Jack

Daarvoor in de plaats kwamen in Lounge 2 spandoeken, badkleding en een strandbal tevoorschijn, en werd er gedanst op 'Captain Jack' en geprotesteerd tegen goedkope vliegtickets. De lounge is volgens Schiphol niet een plek waar gedemonstreerd mag worden.

Extinction Rebellion voerde in februari ook al actie achter de paspoortcontrole op Schiphol. Toen kochten de milieuactivisten tickets voor een vlucht met Tarom naar Boekarest. Tijdens die demonstratie, die ook op Schiphol Plaza en Vertrekhal 2 werd gehouden, werden zeven actievoerders aangehouden.