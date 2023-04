Van Johnny Kraaijkamp tot Alain Clark: Zandvoortse beroemdheden geëerd met tentoonstelling

Zandvoort had al een 'Walk of Fame' in de Kerkstraat met allerlei portrettegels van beroemde (ex-)inwoners. Maar nu heeft het kustdorp ook een 'Hall of Fame' en wel in het Zandvoorts Museum. Het dorp heeft heel wat beroemdheden voortgebracht en die hebben nu allemaal hun eigen plekje in de tentoonstelling 'Beroemd Zandvoort'.

Dat laatste geldt ook voor vader en zoon Kraaijkamp. Ze woonden allebei in Zandvoort en 'Junior' doet dat nog steeds naar zijn zin, zoals hij hieronder uitlegt. Ingeleid door een liedje over Zandvoort van Toon Hermans, die ook in het kustdorp heeft gewoond:

Simon Paap , Johnny Jordaan, Zwarte Riek, Kees Verkade en Jan Lammers. Ze hebben allemaal gemeen dat ze in Zandvoort gewoond hebben of nog steeds wonen. Een deel van die lokale 'celebrities' kwam vanuit Amsterdam richting de kust om de frisse lucht in te ademen en de rust te ervaren.

Johnny Kraaijkamp over beroemd zijn en wonen in Zandvoort - NH Nieuws

Kraaijkamp wilde graag aan de tentoonstelling meewerken, maar had wel de vraag of er niet meer 'Junior' en 'Senior' aan zijn en zijn vaders naam toegevoegd zou worden. "Dat vonden mijn vader en ik altijd een beetje aanstellerig klinken. Dat was meer iets voor 'de rode pantalons' om dat te zeggen", lacht hij, terwijl hij op deftige toon 'Junior' en 'Senior' nog even uitspreekt.

Strand en Vogelmeer favoriet

Kraaijkamp komt altijd graag op het Zandvoortse strand en dan vooral helemaal aan de zuidkant, bij strandtent Havana. "Waar je helemaal richting Noordwijk kunt kijken. Maar ik kom ook erg graag bij het Vogelmeertje, alhoewel dat natuurlijk meer in Bloemendaal ligt. Als je je daar een paar giraffen bij voorstelt, dan waan je je bijna in Zuid-Afrika."

Wielrenner Roy Schuiten

Naast muzikanten, beeldhouwers en cabaretiers heeft Zandvoort heeft ook beroemde topsporters voortgebracht. In het museum is daar een speciaal hoekje voor ingericht. Een deel draait om voormalig autocoureur Jan Lammers, die overigens nog steeds in Zandvoort woont. Voormalig wielrenner Roy Schuiten is binnen het Zandvoorts Museum de buurman van Lammers. Hij woonde ook jarenlang in het kustdorp en was vooral beroemd vanwege zijn WK-titels in de jaren zeventig.

De zoon van Schuiten, Rob, is ook aanwezig bij de opening van de tentoonstelling. Hij legt hieronder uit wie zijn beroemde vader was en hoe hij nu naar hem kijkt. Ingeleid door het lied 'Father and Friend' van zanger en muzikant Alain Clark, die ook een tijdje in Zandvoort heeft gewoond:

