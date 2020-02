Haarlem NH Reportage: Zandvoorter Simon Paap, het tragische lot van een 'gevierde dwerg'

ZANDVOORT - Wie weet waar het stoffelijk overschot en de grafsteen van Zandvoorter Simon Paap zijn gebleven? De kleine man, die niet groter dan 76 centimeter werd, is in 1789 geboren en trad op op kermissen en jaarmarkten in binnen- én buitenland. Op 39-jarige leeftijd kwam hij op tragische wijze om het leven op de kermis in het Belgische Dendermonde. Een paar jaar later werd zijn graf in de Zandvoortse Hervormde Kerk leeggeroofd en ook zijn grafsteen is spoorloos verdwenen.

In deze korte documentaire gaat verslaggever Paul Tromp samen met Wim van der Heijden op zoek naar plekken in Haarlem en Zandvoort die nog iets over het leven en de dood van Simon Paap kunnen vertellen. Van der Heijden is een ver familielid van Paap en schreef het boek 'Jaapje van Zandvoort, de gevierde dwerg'. In het Frans Hals Museum in Haarlem liggen bijvoorbeeld kleertjes van de kleine Simon, in de Grote of Sint Bavokerk staat zijn lengtemaat aangegeven, in het Zandvoorts Museum staat een kado van de Engelse koningin Victoria aan Simon en tot slot komt ook het verhaal van de grafroof aan bod in de Hervormde Kerk.

Simon Paap, a dwarf. Stipple engraving, 1815. Wellcome Collection.