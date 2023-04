Een krater in Abbekerk: café Het Nieuwe Bonte Paard is nu écht weg

De Abbekerkers konden al even aan het idee wennen, maar nu is het dan echt definitief. Op de plek waar jarenlang café-restaurant Het Nieuwe Bonte Paard stond, is nu een flinke krater geslagen. Met de grond gelijk gemaakt, om ruimte te maken voor nieuwe woningen. "De lege plek geeft een leeg gevoel."

Een flink gat in het centrum van het dorp. In etappes maakte sloopbedrijf Van der Bel de afgelopen weken een definitief einde aan het horecabedrijf, dat vanaf 1978 in het bezit was van de familie Verhart. Dinsdag werden de laatste muren omgehaald, alleen de betonnen vloer is nog zichtbaar. "Het is een raar gezicht", zegt Laura Verhart. "Nu is het écht weg."

Samen met haar zus Marjolein bestierde Laura het etablissement aan de Dorpsstraat. Net zoals haar ouders Cor en Thea dat zo lang hadden gedaan. Afgelopen november sloten ze definitief de deuren, na een veiling van de inboedel. En nu is het tweede huis, de plek waar de zussen opgroeiden, met de grond gelijk gemaakt.

Stoelen door de ramen

Het greep ze aan, de sloop. "Het gebouw is ook al zo lang in de familie. We zijn er iedere dag even heen gegaan, om te kijken. Goed voor de verwerking. Zo was het voor mijn ouders ook te doen." Een dieptepunt in het proces was de 'inbraak' in het verlaten café, vorige week. "Stoelen zijn door de ramen gegooid en er zijn nog wat dingen gesloopt. Daar kon mijn vader maar moeilijk mee omgaan. Jammer en onnodig. Ik vond van één van deze figuren nog de AirPods, op de trap naar boven. Zeker vergeten. Hij of zij mag ze komen", zegt Laura.

Tekst gaat verder onder de foto.