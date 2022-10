Abbekerk verliest 'hart van het dorp' door sluiting van Het Nieuwe Bonte Paard

Nog een week of zes kan Abbekerk genieten van 'hun' Nieuwe Bonte Paard. Het café/restaurant, al zo'n 45 jaar in het bezit van de familie Verhart, maakt plaats voor woningbouw en sluit definitief de deuren. Want een doorstart in het dorpshuis, zoals eigenlijk het plan was, zit er niet meer in. "Het hart wordt uit het dorp gehaald."

De boosheid komt onder meer voort uit de jarenlange discussie over het dorpshuis. Deze zou verbouwd worden, maar door de wankele financiële situatie van de gemeente is hier nog altijd geen besluit over genomen. Het plan was dat het Nieuwe Bonte Paard een doorstart zou maken in het vernieuwde dorpshuis.

Er is in Abbekerk veel onvrede over de werkwijze van de gemeente Medemblik. Boeder: "Abbekerk wordt gewoon uitgekleed. De kleine kernen kunnen het allemaal opbrengen voor Medemblik zelf. Daar kan alles gebeuren en hier kunnen we overal naar fluiten. Je ziet het aan de woningbouw en overal aan. Alles loopt hier terug."

De sluiting komt hard aan in Abbekerk. Zoals bij de vaste klanten Peter Groot en Jan Boeder. "Ik begrijp de beslissing van de familie om het Bonte Paard te verkopen helemaal, maar voor het dorp is het heel triest. Zeker omdat er niets voor terugkomt", zegt Groot, zittend aan zijn favoriete bar. "Het is een drama", stelt Boeder. "Ik zal het ook vreselijk missen." En nu? "Misschien kan het dorpshuis qua horeca nog een rol spelen. En anders moeten we maar bij elkaar thuis gaan zitten."

Vorige week presenteerden de zussen Laura en Marjolein Verhart het afscheidsprogramma voor de komende weken. Na negen jaar komt er op 26 november definitief een einde aan hun avontuur in het gebouw waar ze zijn opgegroeid. Letterlijk, want vanaf 1978 waren hun ouders Cor en Thea de gezichten van het Bonte Paard.

Laura Verhart: "Dat was voor ons een unieke kans om dat traject in te gaan. Vervolgens hebben we sinds 2017 heel veel gesprekken met de gemeente gehad, maar puntje bij paaltje was er geen geld meer voor het nieuwe dorpshuis. En dus staan we als bedrijf met lege handen." Want ondertussen was Het Nieuwe Bonte Paard al door Cor en Thea verkocht, op die plek wordt binnenkort gestart met de bouw van woningen en appartementen.

Veiling

Over een paar maanden is de sociale ontmoetingsplek gesloopt. Op 26 november - de laatste dag - wordt de complete inboedel van het café/restaurant geveild. "Er zijn al klanten die per se een stukje van de bar willen kopen. Dat zijn leuke dingen."

Maar daarna is het echt einde verhaal. "Triest voor de familie, dat er op zo'n wijze een einde aan komt, terwijl er iets anders is beloofd. Maar nog triester is het voor het dorp. Komt er eindelijk wat woningbouw in Abbekerk, is er geen horecagelegenheid meer. Daarmee wordt het dorp voor veel mensen toch wat onaantrekkelijker."