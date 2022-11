Slotakkoord van het Nieuwe Bonte Paard: Wie koopt de voetbalschoenen van Tom?

En dus sluit Het Nieuwe Bonte Paard. En daar komen de nodige emoties bij kijken. Marjolein, die samen met haar zus Laura het café/restaurant bestiert, zucht nog maar eens. "Het is heel heftig. Er komt veel op ons af en het is een heel drukke periode. We weten natuurlijk al een tijdje dat het gaat stoppen, maar nu is het echt bijna zover. Ik merk aan mezelf dat het mij af en toe aanvliegt."

Een trieste constatering: na dit weekend heeft Abbekerk geen café/restaurant meer. Een ontwikkeling die zich laat voelen in het West-Friese dorp. Op de plek van het Nieuwe Bonte Paard worden woningen gebouwd. Het plan was dat het Nieuwe Bonte Paard een doorstart zou maken in het vernieuwde dorpshuis, maar door de wankele financiële situatie van de gemeente Medemblik zijn die plannen niet doorgegaan.

De laatste weken al, wordt er een afscheidsprogramma uitgevoerd, met thema- avonden. "Veel mensen willen nog één keer langskomen en dat vinden we echt heel leuk. Vorige week hadden we een feest en zag je ook vriendengroepen van vroeger weer een keer terug in Abbekerk. Een soort reünie was het."

Zaterdagavond volgt de apotheose, het slotakkoord. Tijdens een veiling kan er worden geboden op de volledige inventaris van het Bonte Paard. In totaal 309 objecten komen onder de hamer van de aanwezige veilingmeester. Denk aan barkrukken, tafels, reclameborden, maar ook op de keuken en een stuk bar - die in vier stukken wordt gezaagd - kan worden geboden.

Wijnglazen

Een populair object is de ronde tafel. "Er zijn al zeker vier personen die deze willen hebben. Ik denk dat veel bezoekers er fijne herinneringen aan hebben." Ook gewild: de wijnglazen, met daarin het logo van het Nieuwe Bonte Paard gegraveerd. "Maar daarvan zijn er niet veel meer over, want er zijn er al aardig wat meegenomen. Gestolen, ja. Net als een schilderijtje dat aan de muur hing. Jammer."

En dan zijn er nog de persoonlijke items. Zoals de spullen die doen denken aan vaste gasten. Zoals de leren sandalen van 'Jan Lullek', de laarzen van 'Grote Piet' of de oranje gespoten voetbalschoenen van Tom van der Linden. "Op het WK van 1990 verloor Nederland van Duitsland, waardoor ze waren uitgeschakeld. 'Die hoef ik niet meer', zei Tom toen in zijn teleurstelling. Daarna hebben ze altijd een mooi plekje in het café gehad", verduidelijkt Marjolein. "Nee, is er volgens mij nog niet op geboden. Wellicht leuk voor familie om te hebben."

Goodwill

De opbrengst van de veiling is voor de zussen Verhart. "Wij lopen een bedrag voor de goodwill en inventaris mis, dus dit kunnen we goed gebruiken." Na het personeelsfeest van zondag, wordt Het Nieuwe Bonte Paard verder opgeruimd. De spullen die na de veiling van zaterdag overblijven, worden in december nog uitgestald in de oude slijterij.

Na het weekend is het echt voorbij voor het Nieuwe Bonte Paard. Laura begint binnenkort aan een andere baan, Marjolein vertrekt eerst voor een paar maanden naar het buitenland. "Maar eerst gaan we er nog een mooie avond van maken."