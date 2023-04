Doodsoorzaak Alkmaarder Frank (36) niet verder onderzocht: "Misdrijf uitgesloten"

Hoe Frank Droog (36) uit Alkmaar eind maart om het leven is gekomen, wordt niet verder onderzocht door de politie. Er zijn camerabeelden van waar hij rondliep en in het Noordhollands Kanaal terechtkwam, maar een woordvoerder laat weten hier niets mee te doen, omdat een misdrijf is uitgesloten.

Of het om een ongeluk gaat of om een al dan niet bewuste zelfdoding, blijft voor de nabestaanden mogelijk een raadsel. "Als je bewust denkt aan zelfdoding, spring je denk ik niet in het kanaal", zei een vriend van Frank eerder tegen NH.

Met zijn moeder belt hij rond half elf nog even. Hij zei dat hij even wat rust nodig had en zou na het weekend weer op de radar komen.

Die week ervoor, op donderdagavond 23 maart, vertrekt Frank in verwarde toestand van huis : zonder jas, schoenen en portemonnee. Hij had die middag ruzie gehad met zijn vriendin, maar de twee zouden het de volgende dag uitpraten.

Bijna een week na zijn verdwijning is het lichaam van de 36-jarige Alkmaarder Frank na een grote zoekactie vorige week woensdag gevonden in het Noordhollands Kanaal.

"Het onderzoek houdt voor ons op, maar we staan in contact met de nabestaanden"

In de omgeving waar Frank liep en in het water terechtkwam, hangen camera's. Zijn nabestaanden hebben camerabeelden van die avond opgevraagd, in de hoop uitsluitsel te krijgen over zijn doodsoorzaak.

"We gaan ervan uit dat de politie deze gaat onderzoeken, maar daarvan zijn we nog in afwachting. We hebben geen idee of er daadwerkelijk uitsluitsel komt", aldus Franks' vriend vorige week. Maar de politie laat nu weten niets met die beelden te gaan doen.

"Het resultaat van het overlijdensonderzoek was dat een misdrijf uitgesloten kon worden. Daarmee houdt het onderzoek voor ons op en wordt niet verder onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden. We staan wel in contact met de nabestaanden."

Of zijn familie de beelden nog wel te zien krijgt, is niet duidelijk. De vriend van Frank, woordvoerder van de nabestaanden, laat weten verder niet meer te willen reageren.