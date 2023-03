'Tot morgen', appte Frank naar zijn vriendin voor hij verdween en nooit meer thuiskwam

Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn, schreef Toon Hermans eens. Voor de vriendin van Frank (36) is het de hartverscheurende realiteit. Gistermiddag werd in het Noordhollands Kanaal het lichaam van de Alkmaarder gevonden , bijna een week na zijn vermissing. Het stel had ruzie, maar sprak af het de volgende dag met elkaar uit te praten.

"Wie heeft deze 'zoekactie' opgestart? Zijn ex die hem weggestuurd heeft? Ze heeft alvast zijn portemonnee." Een andere reactie: "Die is gek geworden van zijn wijf." Iemand vraagt zich af: "Misschien vermoord?"

Hierin staat ook vermeld dat de vriendin van Frank hun relatie heeft verbroken. Hij zou daarna zonder jas, geld en schoenen naar buiten zijn gegaan. "Frank is niet suïcidaal", aldus de politie. Regionale media, ook NH, delen de informatie over de relatiebreuk in hun berichtgeving.

Het is donderdagavond 23 maart als Frank in verwarde toestand zijn huis verlaat. Rond half elf belt hij nog met zijn moeder. Hij had even wat rust nodig en zou na het weekend weer op de radar komen.

Een vriend van Frank doet namens de familie het woord tegen NH. Het is een helse week, waarin zijn hoofd eigenlijk niet staat naar een interview. Maar omdat er online veel wordt gespeculeerd over de dood van de Alkmaarder, voelt hij zich genoodzaakt zijn verhaal te doen. "Zijn vriendin is hier niet verantwoordelijk voor."

"De liefde van zijn leven verliezen was gewoon te zwaar om te dragen. Overlijden aan een gebroken hart kan wel degelijk." Nog een ander: "Had het nog even de tijd gegeven, dan was je verdriet gaan zakken en had je wellicht een geweldige toekomst gehad."

"Ergens zijn we opgelucht dat de onzekerheid niet maandenlang heeft geduurd, dit is het einde waar niemand op hoopte en iedereen bang voor was. Verschrikkelijk, zo definitief", vertelt zijn vriend. Nadat dit nieuws naar buiten komt en zich door Alkmaar verspreidt, reageren mensen op Facebook dat Frank 'vast uit liefdesverdriet zelfmoord heeft gepleegd'.

Dan, rond het middaguur: de sonar pikt iets op langs de Helderseweg. In het bootje valt een stilte. Het lijkt om een lichaam te gaan en er wordt versterking opgeroepen. Speciale duikers brengen het lichaam aan de kant. Het is Frank.

Een vrijwilligersorganisatie met reddingshonden zoekt in teams langs het Noordhollands Kanaal. De politie kamt in een bootje met sonar-apparatuur het water uit: het zou een logische looproute zijn van de vermiste Alkmaarder.

Ze is kapot van verdriet, vertelt de vriend. "Naast dat ze haar vriend is verloren, waar ze nog steeds ontzettend verliefd op was, moet ze nu ook dealen met alle hatelijke reacties en opruiing op sociale media. Zeker als men weet te achterhalen wie ze is. Maar ook mensen die haar kennen, kunnen zijn vriendin als verantwoordelijke gaan zien."

"Ze hebben daarna nog met elkaar geappt. Allebei hadden ze spijt van de ruzie en wilden het die dag erna met elkaar uitpraten. 'Ja, ik kom, maar ben misschien iets later. Tot morgen', schreef Frank in zijn laatste bericht aan haar."

In een ruzie roep je in het heetst van de strijd weleens dingen die je niet meent, dingen waar je later spijt van hebt. Zo ook Frank en zijn vriendin tijdens hun laatste ruzie, blijkt nu.

"Ze is bang dat aanwezigen een verkeerd beeld van haar hebben door al die domme reacties. Zijn vriendin blijft ondanks dat Frank er niet meer is gewoon deel uitmaken van de familie. Met zijn moeder heeft ze enorm goed contact en ze steunen elkaar ook in dit verlies. Zij is hier absoluut niet verantwoordelijk voor geweest. Niemand van ons, zijn ouders, familie of vrienden geven haar de schuld van dit drama."

Camerabeelden

De politie liet eerder al weten dat ze uitsluiten dat de Alkmaarder om het leven is gekomen door een misdrijf. Of het om een noodlottig ongeval gaat of zelfdoding, is niet bekend. Zijn nabestaanden tasten nog in het duister over hoe Frank in het water terechtkwam. "Als je bewust denkt aan zelfdoding, spring je denk ik niet in het kanaal."

In de omgeving waar Frank liep en in het water terechtkwam, hangen camera's. Zijn nabestaanden verwachten dat de toedracht kan worden vastgesteld als de politie die camerabeelden heeft bekeken.

"We gaan ervan uit dat de politie deze gaat onderzoeken, maar daarvan zijn we nog in afwachting. We hebben geen idee of er daadwerkelijk uitsluitsel komt."