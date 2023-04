Kritische Heitinga bezorgd over Klassieker en toekomst Ajax: "Dat is de realiteit"

"Feyenoord is de favoriet", zegt Ajax-trainer John Heitinga zonder te twijfelen op de digitale persconferentie voorafgaand aan de halve finale van de KNVB-beker tegen de Rotterdamse rivaal. Volgens Heitinga is dit de realiteit waarin Ajax zich bevindt. "Feyenoord speelt thuis. Nationaal en internationaal maken ze indruk."

Ajax-trainer John Heitinga - Orange Pictures

Aan de vooravond van de kraker tegen Feyenoord laat Heitinga weten dat het binnen de club nog steeds niet goed zit. "Je voelt de onrust binnen de club", aldus Heitinga. "Op het moment dat de club bij mij kwam om Alfred Schreuder te assisteren, heb ik in eerste instantie ook nee gezegd omdat ik de onrust al voelde. Vervolgens ben ik toch het technische verhaal gaan aanhoren en heb ik besloten om mijn club te helpen."

"Dat wij dit seizoen nog geen topwedstrijd hebben gewonnen, geeft wel aan hoe dit jaar voor ons verloopt" Ajax-trainer John Heitinga.

De 39-jarige Heitinga begon met zeven eredivisiezeges op rij, maar daarna kwam de klad er in. Bovendien werd er in competitieverband in eigen huis van Feyenoord verloren (2-3), waardoor de Rotterdammers afstevenen op de landstitel. "Dat wij dit seizoen nog geen topwedstrijd hebben gewonnen, geeft wel aan hoe dit jaar voor ons verloopt." Tekst gaat verder onder de foto.

John Heitinga (m) op de bank bij Ajax - Pro Shots/Toon Dompeling

Of Heitinga volgend seizoen nog de trainer is van Ajax is nog maar de vraag. Met het ontbreken van een technisch directeur kan er moeilijk een beslissing worden genomen over de toekomst van de 87-voudig international. "Het plaatje moet wel kloppen. Feit is dat we minder zijn dan de afgelopen jaren", vertelt een kritische Heitinga. "Ik wil graag hoofdtrainer van Ajax blijven, maar je kijkt ook naar het afbreukrisico. Hoe gaat het eruitzien? Wat er boven me gebeurt, daar heb ik niet veel invloed op. En ik ga ervan uit dat ze daar de juiste beslissingen nemen."