Ajax kan in Klassieker tegen Feyenoord geen beroep doen op Rensch

Devyne Rensch is niet fit genoeg om morgenavond te spelen in de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord. Dit laat trainer John Heitinga een dag voor de wedstrijd weten. Steven Bergwijn is daarentegen wel fit genoeg en kan in de basis beginnen tegen de rivaal uit Rotterdam.

Devyne Rensch - Pro Shots / Stanley Gontha

De twintigjarige Rensch ontbrak afgelopen zondag ook al tegen Go Ahead Eagles (0-0). In Deventer stond daarom Jorge Sánchez op de positie van rechtsachter. Steven Bergwijn raakte ruim twee weken geleden in de met 2-3 verloren eredivisiewedstrijd tegen Feyenoord geblesseerd aan zijn knie. De aanvaller moest daarom ook de interlands van Oranje aan zich voorbij laten gaan. Ajax-trainer John Heitinga laat weten dat Bergwijn inmiddels weer volledig is hersteld. De KNVB-beker lijkt voor Ajax, na de uitschakeling in de Europa League en de grote achterstand in de competitie op Feyenoord, de enige te winnen prijs dit seizoen. Feyenoord - Ajax begint morgenavond om 20.00 uur.