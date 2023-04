Ajax bevestigt vertrek technisch manager: Hamstra stopt per direct

Gerry Hamstra vertrekt bij Ajax als technisch manager. Het vertrek van Hamstra, van wie het contact tot de zomer van 2024 doorliep, hing al een tijdje in de lucht, maar is nu bevestigd door de club.

Zo meldde De Telegraaf twee weken geleden dat Hamstra zelf bij de club had aangegeven dat hij wilde vertrekken. Ajax en Hamstra zouden daarna onderhandeld hebben over de afkoop van het contract.

"Wij hebben Gerry aangegeven dat we dat anders gaan organiseren", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar nu in een persbericht over het vertrek. "Wij hebben begrip voor zijn keuze en willen hem bedanken voor zijn inzet."

Interim

Hamstra werkte iets meer dan twee jaar voor Ajax, waar hij begon als rechterhand van technisch directeur Marc Overmars. Nadat die laatste begin 2022 moest vertrekken, nam Hamstra samen met oud-spits Klaas-Jan Huntelaar op interim-basis de taken van hem over. In die rol zou Hamstra uiteindelijk tot aan zijn vertrek blijven werken.

Hamstra en Huntelaar maakten een lastige periode mee bij Ajax. De twee zouden in totaal 113 miljoen euro uitgeven aan nieuwe spelers, die voor een groot deel nog niet hebben kunnen overtuigen.

Daarnaast bleek de keuze voor trainer Alfred Schreuder als vervanger voor de naar vertrokken Erik ten Hag ongelukkig. Schreuder zou al na achttien wedstrijden, toen Ajax 5e stond, worden ontslagen. Inmiddels staat Ajax tweede, maar met een achterstand van acht punten op Feyenoord lijkt de landstitel met nog zeven wedstrijden te gaan zo goed als uit zicht.

Ward

Wie de taken van Hamstra nu gaat overnemen, is nog onduidelijk. De laatste weken zou Ajax in gesprek zijn met Julian Ward, die nu technisch directeur is bij Liverpool. Meerdere Nederlandse media meldden later dat die onderhandelingen inmiddels zijn stopgezet.