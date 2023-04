Zwak Ajax stelt teleur en loopt weer averij op in titelstrijd

Ajax is er niet in geslaagd te winnen van Go Ahead Eagles. Het eindigde in De Adelaarshorst 0-0. Voor de vierde competitiewedstrijd op rij wonnen de Amsterdammers niet van Go Ahead. Koploper Feyenoord kan later deze middag profiteren.

Mohammed Kudus baalt na het gelijkspel - Pro Shots / Ron Baltus

Ajax begon met drie wijzigingen in de basisopstelling tegen Go Ahead Eagles. Eén van de nieuwelingen was Davy Klaassen. De middenvelder kreeg de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar mikte naast. Het eerste gevaar van de Deventenaren kwam na balverlies op het middenveld van Ajax. Go Ahead kwam er razendsnel uit via Isac Lidberg en Finn Stokkers, hij vond keeper Geronimo Rulli op zijn weg. Brian Brobbey, een andere nieuwe naam, had in de tegenstoot kunnen scoren. Uit een moeilijke hoek schoot hij op doelman Jeffrey de Lange. Mohammed Kudus dacht na een halfuur zijn twaalfde treffer binnen te koppen, maar werd afgevlagd wegens buitenspel. Dat oordeel bleef staan na inmenging van de VAR. Vlak voor de rust kwam - niet voor het eerst - Go Ahead er gevaarlijk uit op de counter. Edson Álvarez greep op tijd in. Tekst gaat verder onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na de rust kwam Ajax nauwelijks tot grote kansen. Davy Klaassen zorgde pas in de zeventigste minuut voor het eerste schot op doel. Het lukte de Amsterdammers niet om de Deventenaren kapot te spelen. Go Ahead vocht voor iedere meter en hield het compact. Trainer John Heitinga probeerde nog iets te forceren en liet Owen Wijndal en Steven Bergwijn invallen. Die wissels leverden niet het gewenste schokeffect op. Jurrien Timber had in de slotfase een vrije kop kans, maar zijn kopbal miste de kracht. Een symbolische weergave van de wedstrijd. Daarna bleef de thuisploeg goed verdedigen en kon Ajax' laatste troef, Lorenzo Lucca, het resultaat niet meer veranderen. Door het gelijkspel neemt Ajax weliswaar de tweede plek van PSV weer over, maar kan Feyenoord het gat vergroten naar acht punten. De koploper speelt vanaf 14.30 uur tegen Sparta Rotterdam. Komende woensdag is Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker de tegenstander van Ajax. Dat duel is live te volgen bij NH Sport op NH Radio. Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez (Lucca/87), Timber, Álvarez, Baas (Wijndal/69); Taylor, Berghuis (Conceicao/80), Klaassen; Kudus, Brobbey (Bergwijn/69), Tadic